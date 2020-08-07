Son dakika haberler - Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan harcama limiti ve transfer açıklaması

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un açıklamaları şöyle;

Üniversitemizi ziyarete geldik. Göreve geldiğimizde üniversitemizi 2018 yılına yetiştirmemiz mümkün değildi. Üniversitemiz için iş birliği yolunu tercih ettik. Medicana grubunu tercih ettik. Bu gruba teşekkür ediyorum. Ülkemizde kulüplerimizde ekonomik problemler var. Bu kulüplerin başında da Fenerbahçe geliyor. Üniversite açmak kolay değil.

YÖK'e bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Samimi olan bir kurumunun önünü açtıkları için. İlk eğitim yılında geldiğimiz nokta Fenerbahçe için çok çok önemli. %2'lik bir burs hakkımız var. Fenerbahçe'nin belirleyeceği öğrenciler için burs hakkımız var. Hüseyin Bozkurt'a, Medicana Grubu’na çok teşekkür ediyorum.

Söyleyeceğim çok şey var. Bir kısmını şimdi söyleyeceğim, bir kısmını sonra söyleyeceğim. Bu sürdürülebilir bir durum değil. Türk futbolu birkaç kulüp dışında batak durumda. ‘Deniz bitti’ söylemi doğru. UEFA'nın verdiği Finansal Fair Play sonuç vermedi. Biz de kendi Finansal Fair Play kurallarımızı geliştirdik.

Maaş bütçelerini indirdik, yeni borç almadık. Bankaların borçlarını yaklaşık 40 milyon Euro indirdik. Bizim 64 milyon Euro'dan bir sezonda 18 milyon Euro'ya düşürmemiz bekleniyor. Bunun mümkün olmadığını azcık kafası çalışan bilir.

FFP burada işe yaramadığı için kendi düzenimizi getirdik. 1 yılda düzelecek bir şey değil. Biz 92 milyon Euro'dan 64 milyon Euro'ya düşürdük harcamalarımızı. Yayıncı kuruluşun teklifleri geliyor. Ama çok az. Stadyum gelirleri belirli değil. UEFA bile FFP şartlarını hafifleştirmiş durumda. Bu durumu anlamıyorum. Nereden bakarsanız bakın rakamlar tutarlı değil. Biz bu şartlarda bazı şeylerin mümkün olmayacağını düşünüyoruz.

Fenerbahçe olarak yapılandırmayı imzalayamadık, neden imzalayamadık? İstemediğimiz için değil, yapamayacağız için istemedik. Biz, Bankalar Birliği ile anlaşmadık. Bizim döviz borcumuzu bile TL'ye çevirmemize imkân tanınmıyor. Fenerbahçe olduğumuz için mi imkân tanınmıyor? Ben bankacı olsam Fenerbahçe yönetimini pamuklara sarar, korurdum. Borcu 92 milyon Euro'dan 64 milyon Euro'ya indirmişler.

64 milyon Euro'dan 18 milyon Euro'ya borcu indirmek için bırakın transferi, elimizdeki oyuncuları göndermemiz lazım. Biz neden geçmiş dönemde kulübü bu duruma getiren insanların borçlarına kefil oluyoruz?