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08.07.2020 - 13:08 |

Son dakika haberler - Fenerbahçe'den ayrılan Derrick Williams resmen Valencia'da

Valencia, Fenerbahçe'de forma giyen Derrick Williams'la anlaşma sağladığını resmen açıkladı.

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Fenerbahçe Beko'da koç Obradovic'in ardından Datome de takımdan ayrılmıştı! Sarı-lacivertli kulübe bir ayrılık haberi de Derrick Williams'tan geldi. 

Valencia, geçen sezon Fenerbahçe Beko forması giyen Derrick Williams ile 1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

29 yaşındaki yıldız, geçen sezon 11.3 sayı 3.9 ribaund 1.2 asist 1.1 top çalma ile forma giydi.

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