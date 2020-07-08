08.07.2020 - 13:08 |
Son dakika haberler - Fenerbahçe'den ayrılan Derrick Williams resmen Valencia'da
Valencia, Fenerbahçe'de forma giyen Derrick Williams'la anlaşma sağladığını resmen açıkladı.
Fenerbahçe Beko'da koç Obradovic'in ardından Datome de takımdan ayrılmıştı! Sarı-lacivertli kulübe bir ayrılık haberi de Derrick Williams'tan geldi.
Valencia, geçen sezon Fenerbahçe Beko forması giyen Derrick Williams ile 1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
29 yaşındaki yıldız, geçen sezon 11.3 sayı 3.9 ribaund 1.2 asist 1.1 top çalma ile forma giydi.