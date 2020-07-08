Son dakika haberler - Fenerbahçe'den ayrılan Derrick Williams resmen Valencia'da

Fenerbahçe Beko'da koç Obradovic'in ardından Datome de takımdan ayrılmıştı! Sarı-lacivertli kulübe bir ayrılık haberi de Derrick Williams'tan geldi.

Valencia, geçen sezon Fenerbahçe Beko forması giyen Derrick Williams ile 1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

29 yaşındaki yıldız, geçen sezon 11.3 sayı 3.9 ribaund 1.2 asist 1.1 top çalma ile forma giydi.