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19.07.2020 - 13:06 | | Serhan TÜRK/İSTANBUL, (DHA) -

Son dakika haberler - Galatasaray'da beyaz sayfa! Yeni kaptan...

Süper Lig'in 33'üncü haftasında Göztepe'yi 3-1'lik skorla mağlup eden Galatasaray galibiyet hasretine son verdi.

Son dakika haberler - Galatasaray'da beyaz sayfa! Yeni kaptan...
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Ligde son galibiyetini 24'üncü haftada Gençlerbirliği'ne karşı alan sarı-kırmızılılar, o günden beri rakiplerini mağlup edemiyordu. Koronavirüs pandemisi sebebiyle lige verilen arayla beraber Galatasaray'ın 3 puan hasreti toplam 139 güne ulaşmıştı. Göztepe galibiyetiyle puanını 55'e yükselten ve moral bulan sarı-kırmızılılar, bu haftadan itibaren beyaz sayfa açarken, yeni sezon için yapılanma çalışmalarını da hızlandıracak.

KAPTANLARDAN BİRİ DONK
Galatasaray'da öncelikle takıma liderlik yapacak isim saptanacak. Kaptanlardan Fernando Muslera sakatlığı sebebiyle gelecek sezonun da bir bölümünde forma giyemeyecek. Takımın diğer kaptanı Selçuk İnan'ın da dün akşam futbolu bıraktığını açıklamasının ardından, yeni yapılanma sürecinde pazubandı takacak isimlerden biri Ryan Donk olacak. Hollandalı futbolcu yeni kaptan belirlenene kadar bu sorumluluğu üstlenecek.

Son dakika haberler - Galatasarayda beyaz sayfa Yeni kaptan...

GENÇLER KAZANILACAK
Diğer taraftan, Göztepe maçında genç Yunus Akgün'ün gol atması büyük sevinçle karşılanırken, yeni sezon için gençlik rotası da çizilmeye başlandı. Sarı-kırmızılı ekipte 2020-2021 sezonu öncesi Yunus'un yanı sıra Emin Bayram, Süleyman Luş ve Ali Yavuz Kol başta olmak üzere gençlerle özel çalışmalar yapılıp takıma uzun vadede fayda sağlanması hedeflenecek.

ÖNCELİK SATIŞ
Gençlik aşısıyla birlikte transfer çalışmalarına da devam eden Galatasaray'da kulüp yönetiminin diğer önceliği takıma katkı sağlamayan ve ekonomik olarak da büyük yük getiren oyuncularla yolları ayırmak. Kulübe ihtar çeken futbolcularla masaya oturacak sarı-kırmızılılar, kiralık gittikleri takımlardan dönecek Diagne, Babel gibi isimlere de gelecek teklifleri değerlendirecek.

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