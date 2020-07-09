Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGalatasaray Haberleri Son dakika haberler - Galatasaray'dan yabancı kuralı açıklaması
09.07.2020 - 16:41 |

Son dakika haberler - Galatasaray'dan yabancı kuralı açıklaması

Galatasaray resmi sitesinden yeni yabancı kuralıyla ilgili bir açıklama yaptı.

Son dakika haberler - Galatasaray'dan yabancı kuralı açıklaması
ABONE OL

Galatasaray Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) yabancı oyuncu kuralında yaptığı değişikliğe tepki gösterdi.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü olarak, her tür platformda ve her kademede sözlü ve resmi yazı ile yabancı sınırlamasına karşı olduğumuzu ısrarla belirtmiştik." denilerek, şu ifadelere yer verildi:

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şöyle; 

Galatasaray Spor Kulübü olarak, her tür platformda ve her kademede sözlü ve resmi yazı ile yabancı sınırlamasına karşı olduğumuzu ısrarla belirtmiştik.

Ancak Türkiye Futbol Federasyonu, önümüzdeki sezondan itibaren uygulanmak üzere yabancı sınırlaması ile ilgili kararı yürürlüğe koymuştur.

Son dakika haberler - Galatasaraydan yabancı kuralı açıklaması

Yabancı sınırlamasıyla ilişkin bu karar geçmişte olduğu gibi gelecekte de Türk futboluna hiçbir yarar sağlamayacağı gibi kulüplerimizin uluslararası alandaki rekabetini de olumsuz yönde etkileyecektir.

Söz konusu kararın düzeltilmesi için gerekli girişimlerde bulunacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz.

Galatasaray Spor Kulübü

 

Adama Traore'yi idmanda kimse yıkamadı...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Son dakika haberler - Galatasaray'dan yabancı kuralı açıklaması
    Son dakika haberler - Galatasaray'dan yabancı kuralı açıklaması
  2. Günün En Çok Oynanan Maçları
    Günün En Çok Oynanan Maçları
  3. Vodafone ve Ingame Group oyun pazarında ezberleri bozacak
    Vodafone ve Ingame Group oyun pazarında ezberleri bozacak
  4. Son dakika haberler - Edgaras Ulanovas resmen Fenerbahçe Beko’da
    Son dakika haberler - Edgaras Ulanovas resmen Fenerbahçe Beko’da
  5. Giresunspor'da 6 futbolcu kalan maçlarda yer almayacak
    Giresunspor'da 6 futbolcu kalan maçlarda yer almayacak



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

AX Armani Exchange Milan, Shavon Shields'ı renklerine bağladı

AX Armani Exchange Milan, Shavon Shields'ı renklerine bağladı

Süper Lig 31. hafta puan durumu ve alınan toplu sonuçlar! Bugün Süper Lig'de hangi maçlar oynanacak?

Süper Lig 31. hafta puan durumu ve alınan toplu sonuçlar! Bugün Süper Lig'de hangi maçlar oynanacak?

Volkan Demirel'den eşi Zeynep için duygusal paylaşım

Volkan Demirel'den eşi Zeynep için duygusal paylaşım

Son dakika haberler - Galatasaray'da Florin Andone ameliyat oldu

Son dakika haberler - Galatasaray'da Florin Andone ameliyat oldu

Sıradaki Haber