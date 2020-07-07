Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGalatasaray Haberleri Son dakika haberler - Galatasaray'ın Alanya kadrosunda Falcao yok
07.07.2020 - 14:43 |

Son dakika haberler - Galatasaray'ın Alanya kadrosunda Falcao yok

Radamel Falcao, Galatasaray'ın Alanyaspor maçı kafilesinde yer almadı

Son dakika haberler - Galatasaray'ın Alanya kadrosunda Falcao yok
ABONE OL

Galatasaray, Süper Lig'in 31'inci haftasında yarın deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maç öncesi hazırlıklarını tamamladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki sabah saatlerinde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra gruplar halinde dar alanda pas çalışması üzerinde duruldu. Antrenmanın ana bölümünde taktik çalışma yapıldı.

Son dakika haberler - Galatasarayın Alanya kadrosunda Falcao yok

İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Sarı-kırmızılılar, Alanyaspor maçı için bugün saat 16.00'da özel bir uçuşla Alanya'ya hareket ederek karşılaşma öncesi kampa girecek.

Galatasaray'ın Alanyaspor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor: 
"Şener Özbayraklı, Ahmet Çalık, Jean-Micheal Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Martin Linnes, Ryan Donk, Yunus Akgün, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Jimmy Durmaz, Mariano Ferreira, Jesse Sekidika, Okan Kocuk, Emin Bayram, Marcao Teixeira, Taylan Antalyalı, Berk Balaban."

Son ve Lloris'in tartışması Jose Mourinho'yu memnun etti...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Son dakika haberler - Galatasaray'ın Alanya kadrosunda Falcao yok
    Son dakika haberler - Galatasaray'ın Alanya kadrosunda Falcao yok
  2. Son dakika haberler - Süper Lig'de fikstür değişti! Fenerbahçe, Trabzonspor...
    Son dakika haberler - Süper Lig'de fikstür değişti! Fenerbahçe, Trabzonspor...
  3. Son dakika | Mert Hakan Yandaş'ın sosyal medya hesabı çalındı
    Son dakika | Mert Hakan Yandaş'ın sosyal medya hesabı çalındı
  4. Son dakika haberler - Sneijder’den Galatasaray itirafları
    Son dakika haberler - Sneijder’den Galatasaray itirafları
  5. Son dakika transfer haberleri | Sörloth'a İtalyan devi talip
    Son dakika transfer haberleri | Sörloth'a İtalyan devi talip



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Beşiktaş'ta N'Koudou bilmecesi

Beşiktaş'ta N'Koudou bilmecesi

Beşiktaş'ta Kasımpaşa maçı hazırlıkları başladı

Beşiktaş'ta Kasımpaşa maçı hazırlıkları başladı

Son dakika | Fenerbahçe Beko'da Jan Vesely ile yollar ayrılıyor

Son dakika | Fenerbahçe Beko'da Jan Vesely ile yollar ayrılıyor

Almanya'da Kenan Koçak fırtınası

Almanya'da Kenan Koçak fırtınası

Sıradaki Haber