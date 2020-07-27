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27.07.2020 - 17:10 |

Son dakika haberler - Hatayspor'da Ömer Erdoğan sesleri

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Hatayspor teknik direktörlük konusunda Ömer Erdoğan'la görüşüyor.

Son dakika haberler - Hatayspor'da Ömer Erdoğan sesleri
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Süper Lig'e yükseldikten sonra teknik direktörü Mehmet Altıparmak'la yollarını ayıran Hatay, yeni teknik adam için görüşmeler başladı.

Hatayspor yönetimi ile Ömer Erdoğan arasında görüşmeler devam ederken henüz kesinleşmiş bir durum bulunmuyor.

Teknik direktörlük kariyerine Eskişehirspor'un U21 takımında başlayan Ömer Erdoğan, Eskişehirspor ve Bursaspor'da yardımcı antrenörlük görevlerinde bulundu. 43 yaşındaki genç teknik adam, son olarak Fatih Karagümrük'ü çalıştırmıştı.

Son dakika haberler - Hataysporda Ömer Erdoğan sesleri

 

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