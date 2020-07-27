Son dakika haberler - Hatayspor'da Ömer Erdoğan sesleri

NEVZAT DİNDAR

Süper Lig'e yükseldikten sonra teknik direktörü Mehmet Altıparmak'la yollarını ayıran Hatay, yeni teknik adam için görüşmeler başladı.

Hatayspor yönetimi ile Ömer Erdoğan arasında görüşmeler devam ederken henüz kesinleşmiş bir durum bulunmuyor.

Teknik direktörlük kariyerine Eskişehirspor'un U21 takımında başlayan Ömer Erdoğan, Eskişehirspor ve Bursaspor'da yardımcı antrenörlük görevlerinde bulundu. 43 yaşındaki genç teknik adam, son olarak Fatih Karagümrük'ü çalıştırmıştı.