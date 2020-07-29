Son dakika haberler - Hulk: Türkiye’den teklif aldım

İsmi 3 büyükler ile anılan Brezilyalı forvet sürpriz bir açıklama yaptı.

Transfer döneminin hızlandığı bu günlerde futbol hayatını Çin'de sürdüren Hulk'tan transfer açıklaması geldi.

Kendisine sorulan transfer soruları üzerine Hulk, "Türkiye, Portekiz, İngiltere, İspanya, İtalya ve Almanya'dan teklif aldım" dedi.

Takım ismi vermeyen 34 yaşındaki futbolcu 2016'dan bu yana kariyerini Çin'de sürdürüyor.