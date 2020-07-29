Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSüper Lig Haberleri Son dakika haberler - Hulk: Türkiye’den teklif aldım
29.07.2020 - 08:27 | | Takvim

Son dakika haberler - Hulk: Türkiye’den teklif aldım

Çin Ligi ekiplerinden Shanghai SIPG ile sözleşmesi 1 Ocak 2021 itibariyle sona erecek olan Hulk'tan transfer açıklaması geldi.

ABONE OL

İsmi 3 büyükler ile anılan Brezilyalı forvet sürpriz bir açıklama yaptı.

Transfer döneminin hızlandığı bu günlerde futbol hayatını Çin'de sürdüren Hulk'tan transfer açıklaması geldi.

Kendisine sorulan transfer soruları üzerine Hulk, "Türkiye, Portekiz, İngiltere, İspanya, İtalya ve Almanya'dan teklif aldım" dedi.

Takım ismi vermeyen 34 yaşındaki futbolcu 2016'dan bu yana kariyerini Çin'de sürdürüyor.

Son dakika haberler - Hulk: Türkiye’den teklif aldım

Son dakika haberler - Hulk: Türkiye’den teklif aldım

Juventus'un Cagliari kalesine gönderdiği en güzel 5 gol!
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Son dakika haberler - Hulk: Türkiye’den teklif aldım
    Son dakika haberler - Hulk: Türkiye’den teklif aldım
  2. Ziraat Türkiye Kupası'nda final: Trabzonspor - Alanyaspor
    Ziraat Türkiye Kupası'nda final: Trabzonspor - Alanyaspor
  3. Galatasaray’da forma ve logo tartışması!
    Galatasaray’da forma ve logo tartışması!
  4. Fenerbahçe'de taraftardan Erol Bulut'a tam destek!
    Fenerbahçe'de taraftardan Erol Bulut'a tam destek!
  5. Mircea Lucescu, kararından vazgeçti!
    Mircea Lucescu, kararından vazgeçti!



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Transfer haberleri | Fenerbahçe, Simon Falette için Frankfurt ile görüşecek!

Transfer haberleri | Fenerbahçe, Simon Falette için Frankfurt ile görüşecek!

TFF Başkanı Özdemir, Arıcı'yı hastanede ziyaret etti

TFF Başkanı Özdemir, Arıcı'yı hastanede ziyaret etti

CAS'tan Manchester City açıklaması! 93 sayfalık rapor...

CAS'tan Manchester City açıklaması! 93 sayfalık rapor...

Son dakika | Tuzlaspor, TFF 1. Lig'e yükseldi!

Son dakika | Tuzlaspor, TFF 1. Lig'e yükseldi!

Sıradaki Haber