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19.08.2020 - 11:38 |

Son dakika haberler - Junior Fernandes resmen El-İttihad Kalba'da

Alanyaspor'dan ayrılan Junior Fernandes, BAE ekibi El-İttihad Kalba'ya imza attı.

Son dakika haberler - Junior Fernandes resmen El-İttihad Kalba'da
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Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren Junior Fernandes, El-İttihad Kalba'ya transfer oldu.

Birleşik Arap Emirlikleri ekibi, 32 yaşındaki golcü futbolcunun transferini sosyal medya hesabından duyurdu. Sözleşmenin detaylarına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Alanyaspor'un Dinamo Zagreb'den önce kiralayıp sonra renklerine bağladığı Şilili oyuncu, 2017 yılından bu yana 108 maça çıktı ve 37 gol attı.

Son dakika haberler - Junior Fernandes resmen El-İttihad Kalbada

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