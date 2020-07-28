Son dakika haberler - Malcolm Thomas, Fenerbahçe Beko'dan ayrıldı

Fenerbahçe Beko'da Obradovic'le başlayan ayrılık furyasına bir isim daha eklendi.

Alman ekibi Bayern Münih, geçen sezon Fenerbahçe Beko'da forma giyen Malcolm Thomas'la 1+1 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Thomas daha önce Kariyerinde San Antonio Spurs, Golden State Warriors, Chicago Bulls, Utah Jazz ve Philadelphia 76ers gibi NBA takımlarında oynamıştı.

Fenerbahçe Beko da duyurdu

Sarı-lacivertli ekip de yaptığı resmi açıklamayla Thomas ayrılığını duyurdu.

'Fenerbahçe Beko’nun 2019-20 kadrosunda yer alan Birleşik Amerikalı pivotumuz Malcolm Thomas ile yollarımız ayrılmıştır.



Takımımızın formasını geçtiğimiz sezon başarıyla terleten Malcolm Thomas'a, Fenerbahçe Ailesi'ne verdiği katkılardan dolayı teşekkür eder, sporcumuza kariyerinin yeni döneminde başarılar dileriz.



Fenerbahçe Spor Kulübü'

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