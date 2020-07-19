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HaberlerFenerbahçe Haberleri Son dakika haberler - Mauricio Isla'ya transfer teklifi: "Bize gel!"
19.07.2020 - 11:39 | | Fanatik

Son dakika haberler - Mauricio Isla'ya transfer teklifi: "Bize gel!"

Sözleşmesinin sona ermesinin ardından Fenerbahçe'yle yollarını ayıran Şilili sağ bek Mauricio Isla'nın yeni sezonda hangi takımda forma giyeceği büyük merak konusuydu. Konuyla ilgili gündem yaratan bir iddia geldi.

Son dakika haberler - Mauricio Isla'ya transfer teklifi: "Bize gel!"
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Fenerbahçe 'ye 2017 yazında Cagliari'den bedelsiz olarak transfer olan Mauricio Isla, sözleşmesinin sona ermesinin ardından Sarı Lacivertli kulüp ile yollarını ayırmıştı. Tecrübeli sağ bekin yeni rotasının neresi olacağı büyük merak konusu olurken Arjantin basınından konuyla ilgili flaş bir haber geldi.

ESPN Arjantin televizyonu, geçtiğimiz günlerde Real Betis'le sözleşme imzalayan ünlü teknik adam Manuel Pellegrini'nin Isla ile bir görüşme gerçekleştirdiğini öne sürdü. Haberde deneyimli hocanın 32 yaşındaki vatandaşına "Bize gelmeni istiyorum." dediği iddia edildi.

Son dakika haberler - Mauricio Islaya transfer teklifi: Bize gel

Bonservisi elinde bulunan Isla, Betis'e imza attığı takdirde kariyerinde ilk kez bir La Liga takımında forma giymiş olacak.

 

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