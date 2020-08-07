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07.08.2020 - 13:22 |

Son dakika haberler - Mehmet Topal 1 yıl daha Başakşehir'de!

Medipol Başakşehir, Mehmet Topal'ın 1 yıl daha takımda kalacağını açıkladı.

Son dakika haberler - Mehmet Topal 1 yıl daha Başakşehir'de!
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 Süper Lig şampiyonu Medipol Başakşehir'de Mehmet Topal'ın sözleşmesinde bulunan opsiyon maddesi kullanıldı. 34 yaşındaki orta saha, 1 yıl daha turuncu lacivertli formayı giyecek.

Başakşehir Futbol Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2019-2020 sezonu başında 1 + 1 yıllık sözleşme imzaladığımız Mehmet Topal'ın opsiyonu kullanılmıştır. Saha içi ve saha dışındaki liderlik özelliğinin yanı sıra örnek kişiliğiyle de Türk futbolunun simge isimlerinden biri olan Mehmet Topal ile devam etmenin mutluluğunu yaşıyoruz.
Bu sezon kulübümüzde yaşadığı şampiyonluk sonrası 'üç farklı kulüpte şampiyonluk yaşayan ilk futbolcu' unvanıyla Türk futbol tarihine geçen milli futbolcumuza başarılarının devamını diliyoruz."

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