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20.08.2020 - 14:07 |

Son dakika haberler - Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp istifa etti!

TFF yaptığı resmi açıklamayla Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp ve MHK üyelerinin istifa ettiği açıkladı.

Son dakika haberler - Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp istifa etti!
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TFF'den yapılan açıklama şu şekilde;

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'i bugün Riva'da ziyaret etmiştir.

Yapılan görüşmede Zekeriya Alp, MHK üyeleri ile birlikte istifa ettiğini Başkanımız Sayın Nihat Özdemir'e bildirmiştir.

Sayın Zekeriya Alp'e ve kurul üyelerine katkıları için teşekkür eder, kamuoyunun bilgilerine sunarız.

Türkiye Futbol Federasyonu

Son dakika haberler - Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp istifa etti

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