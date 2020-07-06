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HaberlerFenerbahçe Haberleri Son dakika haberler - Moussa Wague'den Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandıran beğeni
06.07.2020 - 14:56 |

Son dakika haberler - Moussa Wague'den Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandıran beğeni

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, iyi ilişkileri olan Barcelona Kulübü’nden genç stoper Jean-Clair Todibo ve genç sağ bek Moussa Wague transferlerini ısrarla bitirmek istiyor. Bu transfer gelişmesini doğrular bir hamle de genç Wague'den geldi. 21 yaşındaki sağ bek sosyal medyasında Sarı Lacivertlileri heyecanlandıran bir beğenide bulundu.

Son dakika haberler - Moussa Wague'den Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandıran beğeni
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, iyi ilişkileri olan Barcelona Kulübü’nden genç stoper Jean-Clair Todibo ve genç sağ bek Moussa Wague transferlerini ısrarla bitirmek istiyor.

İspanya’da Katalan ekibine yakınlığıyla bilinen El Mundo Deportivo Gazetesi’nin haberine göre Başkan Koç, gelecek sezon da A Takım’da forma şansı bulmaları zor olan iki ismi, uygun bir rakamla 1’er yıllığına kiralamaya çalışacak. Gazete, bu transferlerin olumlu sonuçlanacağını iddia ediyor.

Son dakika haberler - Moussa Wagueden Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandıran beğeni

İspanyol sosyal medya hesapları ise bu haberleri paylaşmaya devam ederlerken bugün flaş bir gelişme yaşandı. 21 yaşındaki sağ bek Moussa Wague, Fenerbahçe'nin kiralama konusunda Barcelona ile görüşmelerin olumlu olduğuna dair bir haberi beğendi. Bu gelişme kısa zamanda büyük yankı uyandırdı.

Barcelona'ya geri döndüler

Todibo bu sezon Ocak ayından itibaren Schalke'de kiralık olarak forma giydi. İyi bir performans sergilemesine rağmen, Alman kulübü Fransız stoperin 25 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmak istemedi ve Katalan ekibine geri döndü.

Wague de Nice'de kiralık olarak forma giydi ve başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Genç sağ bekin 10 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu vardı. Ancak Fransız kulübü koronavirüs nedeniyle ligler iptal edilince maddi anlamda zorluk yaşamamak adına büyük bütçeli bir transfere onay vermedi. Genç oyuncu da bu gelişme üzerine Barcelona'ya geri döndü.

Son dakika haberler - Moussa Wagueden Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandıran beğeni

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