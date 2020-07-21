Son dakika haberler - Nenad Bjelica: 'Fenerbahçe'nin teklifini kabul etmedim'

Fenerbahçe, Ersun Yanal'ın ayrılığının ardından Abdullah Avcı, Manuel Pellegrini, Erol Bulut ve Nenad Bjelica gibi isimleri gündemine almıştı.

Manuel Pellegrini İspanya La Liga ekibi Real Betis'i tercih ederken, Abdullah Avcı ile temaslar ilerletilmemiş ve sadece 2 aday kalmıştı; Nenad Bjelica - Erol Bulut...

"FENERBAHÇE'Yİ KABUL ETMEDİM!"

Konu ile ilgili Hırvat basınına konuşan Nenad Bjelica, Fenerbahçe'nin kendisine ilettiği teklife verdiği cevabı şu sözlerle duyurdu; "Çok fazla teklif geldi ve doğal olarak takımlar, kendilerini düşünüp düşünmediğimi soruyorlar. Arap ülkelerinden çok teklif geldi ancak hepsini reddettim. Almanya ve İspanya'dan temaslarımız vardı. Bir şeyler ters gitti. İsteklerimiz uyuşmadı. Real Betis ile resmi müzakerelerde hiç bulunmadım. Sadece İspanyol basınında adım anıldı ancak resmi olarak masaya hiç oturmadım. Resmi görüşmeyi şimdiye dek sadece Fenerbahçe ile yaptım. Evet, onlardan bir teklif aldım ancak kabul etmedim.'dedi.

"TEKLİF BENİ TATMİN ETMEDİ"

Ailesi için sarı-lacivertli ekibi reddettini söyleyen Hırvat çalıştırıcı: 'Fenerbahçe'nin teklifi beni tatmin etmedi. Dürüst olmak gerekirse ailemle çok az ilgilenecektim. Finansal olarak Dinamo Zagreb'den kazandığım miktarın çok daha fazlasını kazanacaktım ancak teklifi kabul etmedim." diyerek sözlerini tamamladı.