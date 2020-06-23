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HaberlerTenis Haberleri Son dakika haberler - Novak Djokovic'in corona virüs testi pozitif!
23.06.2020 - 15:21 |

Son dakika haberler - Novak Djokovic'in corona virüs testi pozitif!

Dünya 1 numarası Novak Djokovic'in corona virüs testi de pozitif çıktı. Ünlü tenisçinin Adria Tur için düzenlediği eğlence partisi dikkat çekmiş ve salgın nedeniyle toplamıştı.

Son dakika haberler - Novak Djokovic'in corona virüs testi pozitif!
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Celal Umut Eren - Skorer Dış Haberler

Tüm dünyanın kabusu haline gelen corona virüs krizi spor sahalarını etkilemeye devam ediyor. Dünyaca ünlü tenis yıldızı Novak Djokovic'in coronavirüs testi pozitif çıktı.

Son dönemde Sırbistan'da sporcular arasında artan virüs vakaları dikkat çekmişti. Özellikle Adria Tur ve ondan önce yapılan eğlence gecesinin etkili olduğu aktarılmıştı.

Yine taraftarlı yapılan Kızılyıldız-Partizan derbisi de salgına zemin hazırladı. Son olarak Dünya 1 numarası Novak Djokovic'te de pozitif sonuç çıkması herkesi korkuttu.

Daha önce de Bulgar tenisçi Grigor Dimitrov'da da test sonucu pozitif çıkmıştı.

Son dakika haberler - Novak Djokovicin corona virüs testi pozitif

Djokovic, gece kulübündeki görüntüsüyle dikkat çekmişti

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