Son dakika haberler - Obi Mikel: 'Geri dönmek isterim!'

Koronavirüs salgını sonrası sözleşmesini feshederek Trabzon'dan ayrılan Obi Mikel'den sürpriz bir açıklama geldi.

Karadeniz Gazetesi’ne konuşan Nijeryalı oyuncu, “Geri dönmeyi çok isterim. Ben gitmek istediğimde kızan bir kesim olsa bile hâlâ Trabzonspor taraftarlarından destek mesajları alıyorum. Gerçekten çok kez bana kendimi iyi ve değerli hissettirdiler. Ama dönmem için en azından bir kez Başkan Ahmet Ağaoğlu tarafından aranmak isterim. Problemi çözebiliriz. Bir özür bekliyorum” dedi.