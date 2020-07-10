Son dakika haberler - Okan Buruk'tan Manchester United açıklaması! 'En son istediğimiz rakip...'

İlk maçı 1-0 kazanan temsilcimiz Başakşehir'in muhtemel rakibi LASK Linz - Manchester United maçının galibiyle eşleşti. Premier Lig devi Linz karşısındaki ilk maçta 5-0'lık galibiyet almıştı.

Dolayısıyla muhtemel rakibin Manchester United olarak kabul edildiği kura sonrası Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

İşte Buruk'un United değerlendirmesi;

En son istediğimiz takım Manchester United'dı. Güçlü takımlar, hepsi güçlü. En güçlüsüyle eşleştik. Favoriyle eşleştik. Bir yandan zor bir kura. Güzel olan yanı, Manchester United'a karşı oynayacağız. Hem benim için hem oyuncularım için önemli tecrübe. Tek maçlık süreçler ne olacağı belli olmaz. Futbolda her şey olabilir. En iyimizi vermeye çalışacağız. Ligde de çok formdalar. İyi giden bir yoldalar. Biz de kendi ligimizde iyi gidiyoruz.