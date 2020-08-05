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05.08.2020 - 09:33 | | Fanatik

Son dakika haberler - Ömer Şişmanoğlu, Beşiktaş'a geri dönüyor

Erzurumspor ile ikinci yarıda muhteşem bir performansa imza atan ve takımın Süper Lig'e çıkmasında büyük katkısı olan Ömer Şişmanoğlu Beşiktaş'a geri dönüyor. Sergen Yalçın'ın transfer için olumlu rapor verdiği ve transferin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

Son dakika haberler - Ömer Şişmanoğlu, Beşiktaş'a geri dönüyor
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Beşiktaş'ta Ömer Şişmanoğlu sesleri... 2013-2014 ve 2016-2017 yılları arasında Siyah-Beyazlı formayı giyen Ömer Şişmanoğlu yeniden eski kulübüne dönmeye hazırlanıyor. Geçen sezonun ikinci yarısında Erzurumspor forması giyen ve kritik goller atan 31 yaşındaki golcü oyuncu için Sergen Yalçın'ın olumlu rapor verdiği öğrenildi.

Erzurum ve Alanya da istiyor...

TFF 1. Lig'de ligin ikinci yarısında 11 maçta forma giyen Ömer Şişmanoğlu beş gol bir asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Golcü oyuncuyla Erzurumspor yeni sözleşme imzalamak istiyor. Ayrıca Papis Cisse'nin sözleşmesinin bitmesiyle Alanyaspor'da Ömer ile yakından ilgileniyor.

Süper Lig'de daha önce Kayserispor, Antalyaspor, Eskişehirspor, Konyaspor, Göztepe ve Yeni Malatyaspor formaları da giyen Ömer'in bonservisi elinde bulunuyor.

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