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07.07.2020 - 13:46 |

Son dakika haberler - Sneijder’den Galatasaray itirafları

Futbolu Galatasaray’da bırakmadığı için pişmanlığını dile getiren Wesley Sneijder, sarı-kırmızılılardaki teknik direktörlük hedefiyle ilgili de açıklamada bulundu.

Son dakika haberler - Sneijder’den Galatasaray itirafları
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Onur Dinçer - Skorer Dış Haberler

Wesley Sneijder Hollanda basınına bir röportaj verdi. Piyasaya çıkan kitabında anlattığı konulara ilişkin soruları yanıtladı. Biyografisinde dile getirdiği konulara açıklık getirdi, Galatasaray ile ilgili itiraflarda da bulundu.

Galatasaray’dan sonra Nice ve Al Gharafa takımlarında top koşturan Wesley Sneijder, futbolu sarı-kırmızılı ekipte bırakmadığı için pişman olduğunu itiraf etti. Yıldız isim “Futbolculuğumda İstanbul’da hiç canımın sıkıldığını hatırlamıyorum. Keşke futbolculuk kariyerimi Galatasaray’da noktalasaydım” dedi.

Son dakika haberler - Sneijder’den Galatasaray itirafları

“Yeni hayalin Galatasaray’ın teknik direktörü olmak. Neden özellikle Galatasaray?” sorusuna ise Sneijder şu yanıtı verdi: “Çünkü orada harika zaman geçirdim. Eğer teknik direktör olursam Galatasaray’daki kişiler de bana görev vermeyi isteyeceklerdir."

 

 

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