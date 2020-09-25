Son dakika haberler - Steven Gerrard'dan Galatasaray yorumu: 'Sinir bozucu'

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UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray dün gece Hajduk Split'i 2-0'la geçip tur atlamış ve sonraki turda İskoç ekibi Rangers'la eşleşmişti.

Rangers'ın teknik direktörü ve Liverpool'un efsane kaptanı Steven Gerrard, Galatasaray eşleşmesiyle ilgili konuştu.

Rangers dün akşam Hollanda ekibi Willem II'yi 4-0'la geçip temsilcimizle eşleşmişti. Maçın ardından Gerrard, kendisine yönetilen Galatasaray sorusuna şu cevabı verdi;

'Bu akşamki sonuçla kesinlikle güven kazandık. Fakat dürüst olalım Galatasaray büyük kulüp, dev bir takım ve Ibrox'a kesin olarak favori olarak geliyorlar. Tabiki evimizde taraftarımızın olmaması ve bize avantaj sağlayan o atmosferin arkamızda olmayacak olması sinir bozucu. Gerçekten zor bir maç olacağını düşünüyorum. Fakat oyuncularım bu fırsatı hak ediyor ve elimizden gelen her şeyi yapacağız.'