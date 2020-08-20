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HaberlerTrabzonspor Haberleri Son dakika haberler - Trabzonspor, Andusic'le yolların ayrıldığını açıkladı!
20.08.2020 - 12:08 |

Son dakika haberler - Trabzonspor, Andusic'le yolların ayrıldığını açıkladı!

Trabzonspor, Nemanja Andusic ile yollarını ayrıdığını KAP'a bildirdi.

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Trabzonspor Kulübü, Bosna Hersekli futbolcu Nemanja Andusic ile yollarını ayırdığını borsaya bildirdi.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcumuz Nemanja Andusic ile şirketimiz arasındaki 3 Temmuz 2019 başlangıç ve 31 Mayıs 2022 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi, karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya 50 bin avro fesih tazminatı ödenecektir."

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