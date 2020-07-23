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HaberlerTrabzonspor Haberleri Son dakika haberler - Trabzonspor'a Premier emanetçi: Eddie Newton
23.07.2020 - 07:00 |

Son dakika haberler - Trabzonspor'a Premier emanetçi: Eddie Newton

Trabzonspor’da Hüseyin Çimşir’le yolların ayrılmasından dolayı ligde Kayserispor ve kupa finalindeki Alanyaspor maçlarına takımı hazırlayacak olan Eddie Newton, kritik göreve fazlasıyla hazır görünüyor.

Son dakika haberler - Trabzonspor'a Premier emanetçi: Eddie Newton
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CELAL UMUT EREN

Premier Lig’de 8 yıl Chelsea’de yardımcı antrenör ve scout şefliği görevlerinde bulunan İngiliz çalıştırıcı, bordo-mavili takımda önemli bir deneyim yaşayacak. 2012’de Roberto Di Matteo ile Chelsea’de kısa sürede Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ve FA Kupası kazanan Newton, çok tecrübeli bir isim.

Ünlü hocalarla çalıştı
Eddie Newton, Chelsea’de 2012’den itibaren Di Matteo, Guus Hiddink, Jose Mourinho, Antonio Conte, Maurizio Sarri ve Frank Lampard dönemlerinde çalıştı. 48 yaşındaki teknik adam; daha çok Obi Mikel ve Sturridge için gelmiş ama ikilinin ani ayrılıkları sonrası Hüseyin Çimşir’in en önemli yardımcılarından olmuştu. Çimşir’in vedası sonrası daha önemli bir göreve hazırlanan tecrübeli isim, özellikle kupa finali için yeterli donanıma sahip olmasıyla Trabzonspor yönetimini rahatlatıyor.

Son dakika haberler - Trabzonspora Premier emanetçi: Eddie Newton

Son 9 sezonun en yüksek puanı

Süper Lig’in son haftasında deplasmanda Kayserispor ile kritik bir randevuya çıkacak olan Trabzonspor, rakibini mağlup etmesi halinde son 9 senedeki en yüksek puanı topladığı sezonu yaşayacak. 62 puanda bulunan Karadeniz ekibi, aynı zamanda son 9 yılın en iyi lig sıralamasını da yakalayacak. Bordo-mavililer, 82 puan topladığı 2010-2011 sezonundan sonraki en iyi başarısını göstermiş olacak. Trabzonspor, Kayserispor karşısında berabere kalması veya kazanması halinde ligi ikinci sırada tamamlayacak.

    Kayserispor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor
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