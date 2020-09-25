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25.09.2020 - 14:16 | | İbrahim ALİOĞLU / İSTANBUL,(DHA)

Son dakika haberler - Trabzonspor'da sıradaki transfer stoper!

Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor; stoper, orta saha ve hücum alternatiflerini arttırmak için transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Son dakika haberler - Trabzonspor'da sıradaki transfer stoper!
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Gelecek oyuncular kadar gidecek isimler için de çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'un sıradaki transferi stoper olacak.

STOPER TRANSFERİ İÇİN KRİTİK HAFTA
Fousseni Diabate transferinden sonra hücum opsiyonlarını arttıran bordo mavililer bir diğer eksik bölge olan stoper çalışmalarını sürdürüyor. Savunma transferi için Brezilya'dan Vitor Hugo, Danimarka'dan Erik Sviatchenko ile görüşen ancak imza aşamasına getiremeyen Trabzonspor transferde rotasını yine İngiltere'ye çeviriyor. Premier Lig tecrübesi olan simleri bu sezon kadrosuna katan Karadeniz temsilcisi savunma transfer içinde İngiltere pazarından oyuncular için iletişime geçti.

GUILHERME İZMİR'DE

Trabzonspor, geçen sezon devre arasında kadroya katılan Guilherme ile yollarını ayırma kararı alırken Brezilyalı oyuncu da Göztepe ile prensip anlaşmasına vardı. Sarı kırmızılı takımla ile her konuda anlaşan orta saha oyuncu sağlık kontrollerinden geçmek için İzmir'e gitti. 29 yaşındaki futbolunun önümüzdeki günlerde resmi mizayı satması bekleniyor.

Son dakika haberler - Trabzonsporda sıradaki transfer stoper

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