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10.07.2020 - 12:45 |

Son dakika haberler - UEFA Avrupa Ligi kura çekimi yapıldı! Başakşehir'in rakibi belli oldu....

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi yapıldı. Başakşehir, Kopenhag'ı elerse UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde LASK-Manchester United eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Premier Lig devi ilk maçını 5-0 kazanmıştı. Temsilcimiz, UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale yükselmesi halinde Wolverhampton / Olympiakos - Roma / Sevilla eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Son dakika haberler - UEFA Avrupa Ligi kura çekimi yapıldı! Başakşehir'in rakibi belli oldu....
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UEFA Avrupa Ligi çeyrek final, ve yarı final kura çekimi gerçekleştiriliyor.

Korona virüs salgını nedeniyle son 16 turu ilk maçlarında bazı eşleşmelerde ilk maçlar oynanmış bazı eşleşmelerde salgın nedeniyle ertelenmişti. UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Kopenhag'ı sahasında konuk eden temsilcimiz Başakşehir sahasında rakibini 1-0'lık skorla geçmişti. Yapılan açıklamada rövanş müsabakalarının 5-6 Ağustos tarihleri arasında oynanacağı duyurulmuştu.

Başakşehir, Kopenhag'ı elerse UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde LASK-Manchester United eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

 Wolfsburg - Shakhtar Donetks / Frankfurt - Basel 

LASK Linz - Manchester United  / Başakşehir - Kopehag

 Inter-Getafe / Leverkusen-Rangers

 Wolves/Olympiacos - Roma/Sevilla

YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale yükselmesi halinde Wolverhampton / Olympiakos - Roma / Sevilla eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Son dakika haberler - UEFA Avrupa Ligi kura çekimi yapıldı Başakşehirin rakibi belli oldu....

Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde ertelenen maçların oynanacağı yerler belirlendi

Medipol Başakşehir, Kopenhag ile karşılaşacağı UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçını 5-6 Ağustos'ta Danimarka'da oynayacak. UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi son 16 turlarında ertelenen rövanş karşılaşmaları ev sahibi kulüplerin kendi sahasında oynanacak.

UEFA'dan yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi son 16 turlarında 2. ayakları ertelenen karşılaşmaların ev sahibi kulüplerin sahasında oynanacağı duyuruldu.

Bu kararla, İstanbul'da oynanan ilk maçta Kopenhag'ı 1-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, 5 ya da 6 Ağustos'ta Danimarka'da rövanş maçına çıkacak.

İlk maçları oynanmadan ertelenen Inter-Getafe ve Sevilla-Roma müsabakalarının ise tek ayaklı eleme yöntemiyle Almanya'da gerçekleştirileceği aktarıldı. Açıklamada, kalan bütün karşılaşmaların seyircisiz olacağı ve Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasının kullanılacağı belirtildi.

Organizasyonda ilk maçları oynanamayan Inter - Getafe ve Sevilla - Roma eşleşmelerinde tur atlayacak takım, taraflar arasında oynanacak tek maçın ardından belli olacak.

Diğer eşleşmelerin ilk maçlarında alınan sonuçlar şu şekilde:

Başakşehir 1-0 Kopenhag

Frankfurt 0-3 Basel

LASK Linz 0-5 Manchester United

Wolfsburg 1-2 Shakhtar Donetsk

Glasgow Rangers 1-3 Bayer Leverkusen

Olympiakos 1-1 Wolverhampton

 

 

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