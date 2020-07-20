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HaberlerBeşiktaş Haberleri Son dakika haberler - Vida'dan Gökhan Gönül paylaşımı: 'Bizimle kal'
20.07.2020 - 13:55 |

Son dakika haberler - Vida'dan Gökhan Gönül paylaşımı: 'Bizimle kal'

Beşiktaş'ta geleceği belirsiz olan Gökhan Gönül'le ilgili Domagoj Vida'dan paylaşım geldi.

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Beşiktaş'ta sözleşmesi bu sezon sonunda sona erecek olan Gökhan Gönül'le ilgili belirsizlik sürüyor.

Henüz Beşiktaş yönetimiyle sözleşme konusunda anlaşma sağlayamayan ve adı eski takımı Fenerbahçe'yle anılan Gökhan Gönül, dünkü derbide de gösterdiği iyi performansı 1 golle taçlandırdı.

Son dakika haberler - Vidadan Gökhan Gönül paylaşımı: Bizimle kal

Gökhan'ın takımdaki yakın arkadaşlarından Vida'da sosyal medyada tecrübeli futbolcuyla bir fotoğraf paylaşarak 'Bizimle kal' yazdı.

Tecrübeli sağ bekle Beşiktaş yönetiminin haftaya sona erecek lig sonrası tekrar görüşme yapması bekleniyor.

Son dakika haberler - Vidadan Gökhan Gönül paylaşımı: Bizimle kal

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