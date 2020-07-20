Son dakika haberler - Vida'dan Gökhan Gönül paylaşımı: 'Bizimle kal'

Beşiktaş'ta sözleşmesi bu sezon sonunda sona erecek olan Gökhan Gönül'le ilgili belirsizlik sürüyor.

Henüz Beşiktaş yönetimiyle sözleşme konusunda anlaşma sağlayamayan ve adı eski takımı Fenerbahçe'yle anılan Gökhan Gönül, dünkü derbide de gösterdiği iyi performansı 1 golle taçlandırdı.

Gökhan'ın takımdaki yakın arkadaşlarından Vida'da sosyal medyada tecrübeli futbolcuyla bir fotoğraf paylaşarak 'Bizimle kal' yazdı.

Tecrübeli sağ bekle Beşiktaş yönetiminin haftaya sona erecek lig sonrası tekrar görüşme yapması bekleniyor.