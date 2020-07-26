26.07.2020 - 12:01 |
Son dakika haberleri | Anadolu Efes, Dunston'ın sözleşmesini uzattı
ING Basketbol Süper Lig ekiplerinden Anadolu Efes, yıldız oyuncu Bryan Dunston'ın sözleşmesini 2+1 yıllığına uzattığını açıkladı.
Yeni sezon lig ve Avrupa'da şampiyonluk parolasıyla giren ve kadrosunu büyük ölçüde koruyan Anadolu Efes bir iç transferi daha noktaladı.
Lacivert beyazlı takım yıldız pivot Bryan Dunston'ın sözleşmesini 2+1 yıllığına uzattığını duyurdu.
Açıklama şöyle:
Bryant Dunston ile 2+1 yıl daha beraberiz!
Sinan Erdem’i Dunston ile beraber savunmak istiyorsan hemen 2020-21 sezonu kombineni al!
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