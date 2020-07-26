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HaberlerIng Basketbol Süper Ligi Haberleri Son dakika haberleri | Anadolu Efes, Dunston'ın sözleşmesini uzattı
26.07.2020 - 12:01 |

Son dakika haberleri | Anadolu Efes, Dunston'ın sözleşmesini uzattı

ING Basketbol Süper Lig ekiplerinden Anadolu Efes, yıldız oyuncu Bryan Dunston'ın sözleşmesini 2+1 yıllığına uzattığını açıkladı.

Son dakika haberleri | Anadolu Efes, Dunston'ın sözleşmesini uzattı
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Yeni sezon lig ve Avrupa'da şampiyonluk parolasıyla giren ve kadrosunu büyük ölçüde koruyan Anadolu Efes bir iç transferi daha noktaladı. 

Lacivert beyazlı takım yıldız pivot Bryan Dunston'ın sözleşmesini 2+1 yıllığına uzattığını duyurdu.

Son dakika haberleri | Anadolu Efes, Dunstonın sözleşmesini uzattı

Açıklama şöyle:

Bryant Dunston ile 2+1 yıl daha beraberiz!

Sinan Erdem’i Dunston ile beraber savunmak istiyorsan hemen 2020-21 sezonu kombineni al!

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