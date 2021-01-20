Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBeşiktaş Haberleri Son dakika haberleri - Beşiktaş'ta bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif
20.01.2021 - 17:13 |

Son dakika haberleri - Beşiktaş'ta bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif

Beşiktaş, bir futbolcusunun koronavirüs testinin pozitif sonuçlandığını açıkladı.

Son dakika haberleri - Beşiktaş'ta bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif
ABONE OL

Beşiktaş, Fatih Karagümrük maçı öncesi bir futbolcusunun koronavirüs testinin pozitif sonuçlandığını açıkladı.

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde;

Futbol Takımımızın Süper Lig’in 20. haftasında Fatih Karagümrük ile oynayacağı maç öncesinde; teknik heyetimiz ve futbolcularımız ile tesis çalışanlarımıza rutin Covid-19 PCR testi uygulanmıştır.

Yapılan testler neticesinde bir futbolcumuzda pozitif bulguya rastlanmış, testi pozitif sonuçlanan futbolcumuzun izolasyon, takip ve tedavi sürecine ilgili protokoller doğrultusunda başlanmıştır.

MAÇ KADROSUNDA 3 EKSİK

Beşiktaş, Karagümrük maç kadrosu açıklandı. N'Sakala, Hasic ve Güven Yalçın kadroda yer almıyor.

Son dakika haberleri - Beşiktaşta bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif

    Mustafa Cengiz'den Mesut Özil göndermesi! 'Yabancılar elin oğlu mu?'
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Beşiktaş'ta bir futbolcunun testi pozitif
      Beşiktaş'ta bir futbolcunun testi pozitif
    2. Kayserispor transferi açıkladı
      Kayserispor transferi açıkladı
    3. Eczacıbaşı, Sarıyer'i devirdi
      Eczacıbaşı, Sarıyer'i devirdi
    4. Kasımpaşa'da Azad Toptik ile yollar ayrıldı
      Kasımpaşa'da Azad Toptik ile yollar ayrıldı
    5. Galatasaray-Denizlispor maçında 11'ler belli oldu
      Galatasaray-Denizlispor maçında 11'ler belli oldu



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Galatasaray-Denizlispor (11'ler belli oldu)

    Galatasaray-Denizlispor (11'ler belli oldu)

    Son dakika | Arsenal, Sokratis'in sözleşmesini feshetti

    Son dakika | Arsenal, Sokratis'in sözleşmesini feshetti

    Son dakika - Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den flaş açıklamalar

    Son dakika - Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den flaş açıklamalar

    Samsunspor'un 32 yıllık acısı! Sağlam'dan açıklama...

    Samsunspor'un 32 yıllık acısı! Sağlam'dan açıklama...

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet