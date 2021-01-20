Son dakika haberleri - Beşiktaş'ta bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif
Beşiktaş, bir futbolcusunun koronavirüs testinin pozitif sonuçlandığını açıkladı.
Beşiktaş, Fatih Karagümrük maçı öncesi bir futbolcusunun koronavirüs testinin pozitif sonuçlandığını açıkladı.
Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde;
Futbol Takımımızın Süper Lig’in 20. haftasında Fatih Karagümrük ile oynayacağı maç öncesinde; teknik heyetimiz ve futbolcularımız ile tesis çalışanlarımıza rutin Covid-19 PCR testi uygulanmıştır.
Yapılan testler neticesinde bir futbolcumuzda pozitif bulguya rastlanmış, testi pozitif sonuçlanan futbolcumuzun izolasyon, takip ve tedavi sürecine ilgili protokoller doğrultusunda başlanmıştır.
MAÇ KADROSUNDA 3 EKSİK
Beşiktaş, Karagümrük maç kadrosu açıklandı. N'Sakala, Hasic ve Güven Yalçın kadroda yer almıyor.