Son dakika haberleri - Beşiktaş'ta bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif

Beşiktaş, Fatih Karagümrük maçı öncesi bir futbolcusunun koronavirüs testinin pozitif sonuçlandığını açıkladı.

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde;

Futbol Takımımızın Süper Lig’in 20. haftasında Fatih Karagümrük ile oynayacağı maç öncesinde; teknik heyetimiz ve futbolcularımız ile tesis çalışanlarımıza rutin Covid-19 PCR testi uygulanmıştır.



Yapılan testler neticesinde bir futbolcumuzda pozitif bulguya rastlanmış, testi pozitif sonuçlanan futbolcumuzun izolasyon, takip ve tedavi sürecine ilgili protokoller doğrultusunda başlanmıştır.

MAÇ KADROSUNDA 3 EKSİK

Beşiktaş, Karagümrük maç kadrosu açıklandı. N'Sakala, Hasic ve Güven Yalçın kadroda yer almıyor.