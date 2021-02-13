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13.02.2021 - 11:19 | | Fotomaç,

Son dakika haberleri - Beşiktaş'tan flaş transfer hamlesi! Süper Lig'in yıldızı için takas...

Siyah beyazlılar, sezon sonunda bombayı patlatmak için düğmeye bastı. Şu anda ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Galatasaray ile kıyasıya bir rekabet içerisinde olan Kara Kartal, o ismin transferinde takas yapmayı planlıyor. İşte detaylar...

Son dakika haberleri - Beşiktaş'tan flaş transfer hamlesi! Süper Lig'in yıldızı için takas...
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Ziraat Türkiye Kupası'nda Konyaspor'u eleyerek adını yarı finale yazdıran ve Başakşehir'in rakibi olan Beşiktaş, sezon sonunda iki kupayı da müzesine götürmek istiyor.

Hem ligde hem kupada zafer yaşayıp ekonomik anlamda rahata ermek isteyen siyah-beyazlılar, bir yandan da düşük maliyetle yeni sezon kadrosunu kurmanın peşinde.

Beşiktaş'ın transfer planının listesinde ise ilk sırada Gaziantep FK forması giyen Alexandru Maxim var. Sumudica'nın Gaziantep'ten ayrılmasının ardından takımdan ayrılmaya sıcak bakan yıldız futbolcu için kiralık gönderilen Tyler Boyd takası gündemde.

Beşiktaşlı yöneticiler, Gaziantepli yetkililer ile bir araya gelip transfer detaylarını görüşecek. Beşiktaş'ın Rumen futbolcu için ara transferde de devreye girdiği iddia edilmişti.

Gaziantep Futbol Kulübü formasıyla 40 resmi mücadeleye çıkan Alexandru Maxim, bu periyotta 19 gol atarken, 3 de asist yaptı ve toplamda 21 gole direkt olarak katkı sağladı. Rumen yıldız Stuttgart formasıyla 131 maçta 17 gol atarken, 35 de asist yapmıştı.

Son dakika haberleri - Beşiktaştan flaş transfer hamlesi Süper Ligin yıldızı için takas...

 

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