Son dakika haberleri - Cenk Tosun iki kulÃ¼bÃ¼ birden sevindirdi

Â Onur DinÃ§er - Skorer DÄ±ÅŸ Haberler

BeÅŸiktaÅŸâ€™Ä±n sezon sonuna kadar kiralÄ±k olarak kadrosuna kattÄ±ÄŸÄ± Cenk Tosunâ€™un ligde iki golle iyi bir baÅŸlangÄ±Ã§ yapmasÄ±, Kartalâ€™Ä±n yanÄ± sÄ±ra bonservisini elinde bulunduran kulÃ¼bÃ¼ Evertonâ€™da da sevinÃ§le karÅŸÄ±landÄ±. Ä°ngiliz ekibi oyuncuyu kiralama bedeli olmadan siyah-beyazlÄ± ekibe bedelsiz olarak vermiÅŸti. Â Â

Everton planlarÄ±nÄ± sezon sonuna gÃ¶re ÅŸekillendirdi. TecrÃ¼beli golcÃ¼nÃ¼n BeÅŸiktaÅŸâ€™ta sergileyeceÄŸi iyi performansla sezon bittikten sonra Cenkâ€™i bonservisiyle elden Ã§Ä±karmanÄ±n planlarÄ±nÄ± yapan Ä°ngiliz ekibinin hedefine ulaÅŸabilmesi iÃ§in Ã¶ncelikle futbolcunun bu sÃ¼reci iyi bir ÅŸekilde geÃ§irmesi gerekiyor.Â Â Â

Cenk Tosunâ€™u BeÅŸiktaÅŸâ€™a bedava kiralayÄ±p, asÄ±l yatÄ±rÄ±mÄ± sezon sonuna yapan Everton, bu performansÄ±n yaz aylarÄ±nda oynanacak Avrupa Futbol ÅžampiyonasÄ±â€™na da yansÄ±masÄ±nÄ± umuyor. ZamanÄ±nda 22.5 milyon euro bonservis Ã¶deyerek transfer ettiÄŸi milli futbolcunun dev turnuvada da vitrine Ã§Ä±kmasÄ±yla, sÃ¶zleÅŸmesinin bitimine bir yÄ±l kaldÄ±ÄŸÄ± bir dÃ¶nemde taliplisinin Ã§Ä±kacaÄŸÄ± hesaplanÄ±yor. Â