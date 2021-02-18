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18.02.2021 - 08:12 | | Sabah

Son Dakika Haberleri | Cenk Tosun'dan Emre Belözoğlu'na büyük şok!

Rekor transfer bedeliyle gittiği Beşiktaş'a geri dönen Cenk Tosun transferinde gerçekler ortaya çıktı. İşte CSKA Moskova ve Celta Vigo'nun da istediği Cenk Tosun'la ilgili Fenerbahçe ve Emre Belözoğlu detayı...

Son Dakika Haberleri | Cenk Tosun'dan Emre Belözoğlu'na büyük şok!
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Kariyerinin zirvesine Beşiktaş ile ulaşan Cenk Tosun, Everton'a transfer olurken kulübüne de 22.5 milyon Euro net bonservis bedeli ve bonuslar kazandırmıştı. Avrupa Şampiyonası öncesi İngiltere'den ayrılarak yeniden çıkış yakalama isteği olan 29 yaşındaki golcü ile CSKA Moskova ve Celta Vigo yakından ilgilendi.

Ancak Cenk gelen teklifleri Beşiktaş için bekletti. Yıldız futbolcuya ocak ayında Fenerbahçe'nin de teklif yaptığı ortaya çıktı. Geçen yılın devre arasında sarı-lacivertli kulübün eski sportif direktörü Damien Comolli'nin İngiltere'ye gidip bizzat görüştüğü ancak olumsuz yanıt aldığı Cenk Tosun'la bu kez de yeni sportif direktör Emre Belözoğlu temasa geçti.

Ancak tecrübeli oyuncu, Türkiye'ye sadece Beşiktaş için dönmek istediğini belirtip Fenerbahçe'yi de geri çevirdi. Tosun Paşa, siyah-beyazlı forma uğruna maaşından da indirim yapmayı göze alarak sözleşmeyi imzaladı ve bu transferde mutlu sona ulaşıldı.

Son Dakika Haberleri | Cenk Tosundan Emre Belözoğluna büyük şok

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