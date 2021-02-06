Son dakika haberleri - Erhan Erentürk, Beşiktaş'ı açıkladı: Bir takım şeyler oldu

Altınordu kalecisi Erhan Erentürk gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Radyospor'da açıklamalarda bulunan Erhan Erentürk, "İyi çalışıyoruz, takım olarak şu anda da iyi durumdayız. Kişisel performansımdan da memnumum. Altınordu'da kaleciler için ayrı bir departman var. Ligin ikinci yarısına kötü bir mağlubiyetle başladık fakat sonrasında Bursaspor'u yendik. Biz istersek ligde yenemeyeceğimiz takım yok. Ligin ilk yarısında koronavirüs vakaları nedeniyle bir düşüşümüz olacaktı." dedi.

'Ravil mutlaka Avrupa'da oynayacaktır'

Ravil Tagir hakkında ise Erentürk, "Ravil Tagir, A Takım'da çalışması ve karakteriyle örnek oldu. Ravil Tagir soğukkanlı ve özgüveni yüksekti. Ravil yaz transfer döneminde Başakşehir'e transfer oldu. Ben inanıyorum; Ravil mutlaka Avrupa'da oynayacaktır." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş hakkında açıklaması

Beşiktaş söylentileri hakkında ise Erhan Ertürk, "Altınordu'yu sistem takımı olması nedeniyle tercih ettim. Kulübümüzün başarısı için çalışıyorum. Takımımla üst lige çıkıp bunun gururunu yaşamak isterim. Hedefim Süper Lig'de oynamak. Zaten transfer durumu oluşursa da kulübümüz önümü açacaktır. Beşiktaş konusunda ise bir takım şeyler oldu ama bunları konuşmak doğru olmaz. Sezon sonunda gelişmeler olabilir. Bekleyip, göreceğiz." açıklamasında bulundu.

'En iyi Muslera, Boffon'u örnek alıyorum'

25 yaşındaki kaleci Türkiye'de en çok beğendiği kalecinin Muslera olduğunu söylerken, Boffon'u da örnek aldığını ifade etti.

19 maçta oynadı

Altınordu'da bu sezon 19 maçta görev alan Erhan Erentürk kalesinde 27 gol gördü ve 6 karşılaşmada da kalesini gole kapadı.