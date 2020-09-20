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20.09.2020 - 20:25 |

Son dakika haberleri - Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaray kötü haber

Süper Lig'de Başakşehir'e konuk olan Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesi Saracchi'den kötü haber geldi.

Son dakika haberleri - Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaray kötü haber
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Galatasaray'ın Başakşehir'le karşılaştığı mücadelede Saracchi sakatlandı.

Mücadelenin 60. dakikasında rakibiyle girdiği ikili mücadelede sırasında bacağını tutarak yere yatan Saracchi oyundan alındı. Tecrübeli oyuncunun yerine ise Linnes dahil oldu.

Haftaya oynanacak olan Fenerbahçe derbisi öncesi yaşanan bu sakatlık sarı-kırmızlı cephede korku yarattı.

Galatasaray ezeki rakibi Fenerbahçe ile 27 Eylül Pazar günü karşılaşacak.

Son dakika haberleri - Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaray kötü haber

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