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03.02.2021 - 07:00 |

Son dakika haberleri - Fenerbahçe - Galatasaray derbisine Cüneyt Çakır

Merkez Hakem Kurulu, Fenerbahçe-Galatasaray derbisi için Cüneyt Çakır’ı hazırladı. Kovid veya benzeri bir olumsuzluk olmadığı takdirde karşılaşmada Çakır ile birlikte Bahattin Duran ve Tarık Ongun görev yapacak.

Son dakika haberleri - Fenerbahçe - Galatasaray derbisine Cüneyt Çakır
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Fenerbahçe- Galatasaray derbisinde hakem konusunda ibre yüzde 90 Cüneyt Çakır’ı gösteriyor. Alternatifi ise, geçen hafta Beşiktaş- Trabzonspor maçındaki başarılı performansı ile Halil Umut Meler oldu.

Çakır ve Meler dinlendirildi

Hafta içi maçlara Çakır ’ı vermeyerek riske etmeyen MHK, deneyimli hakemi dün oynanan Ç.Rizespor- Kasımpaşaspor mücadelesinde VAR odasında bekletti. Test sonuçları pozitif çıkan ve bir süredir karantinada olan Bahattin Duran ise, derbi öncesi, bugünkü Sivasspor- B.B. Erzurumspor karşılaşmasında Fırat Aydınus’un kıdemli yardımcısı oldu. Meler de 23. haftayı dinlenerek geçirdi.

Olumsuz olmazsa Çakır

MHK, çok büyük bir olumsuzluk (Kovid vb.) yaşanmaz ise, Fenerbahçe- Galatasaray derbisinin hakem üçlüsü olarak Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun isimlerini açıklayacak.

Maçın VAR odasında da, biri FIFA kokartlı (VAR), ikisi yardımcı (AVAR) üç hakem görev yapacak. Öte yandan TFF de, “yüksek derecede riskli” sınıfına giren Fenerbahçe-Galatasaray müsabakasına deneyimli 4 temsilci atayacak. Temsilcilerden üçü saha içi ve soyunma odası koridorlarında gözlem yapacak.

Son dakika haberleri - Fenerbahçe - Galatasaray derbisine Cüneyt Çakır

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