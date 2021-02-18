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18.02.2021 - 08:15 |

Son Dakika Haberleri | Fenerbahçe'nin gözdesi serbest kaldı! Yeni takımı...

Sezon başı Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği yıldız futbolcu Marko Livaja serbest kalmıştı, dün gece itibariye yeni takımı belli oldu.

Son Dakika Haberleri | Fenerbahçe'nin gözdesi serbest kaldı! Yeni takımı...
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27 yaşındaki forvetin Yunan ekibiyle olan sözleşmesi sezon sonu bitiyordu ancak iki taraf bir türlü anlaşamayınca AEK Livaja'yı serbest bıraktı. Bu sezon toplam 25 maça çıkan Hırvat forvet 5 gol 3 asistlik performans sergilemişti.

Dinamo Zagreb altyapısından yetişen, Hajduk Split, Inter, Genoa, Atalanta, Las Palmas ve Rubin Kazan gibi köklü kulüplerde oynayan Livaja'nın bonservis bedeli yaklaşık 2 milyon euroydu. Öte yandan geçen sezon Yunanistan Ligi'nde hem en fazla şut çeken hem de en fazla şut pası veren AEK oyuncusu Marko Livaja'ydı.

YENİ TAKIMI BELLİ OLDU

Oyuncu, Hırvat ekibi Hajduk Split ile 6 aylık sözleşme imzaladı.

Son Dakika Haberleri | Fenerbahçenin gözdesi serbest kaldı Yeni takımı...

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