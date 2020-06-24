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24.06.2020 - 07:16 | | SABAH

Son dakika haberleri | Galatasaray'da Terim'in yeni yardımcısı belli oldu: Ayhan Akman...

Galatasaray'da Hasan Şaş'ın yerine gelecek isim belli oldu. Sarı-kırmızılılarda Riera'nın takıma döneceği konuşuluyordu fakat Ayhan Akman'ın takıma döneceği kesinleşti.

Son dakika haberleri | Galatasaray'da Terim'in yeni yardımcısı belli oldu: Ayhan Akman...
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G.Saray'da Hasan Şaş'tan boşalan yardımcı antrenörlük görevine eski futbolculardan Riera'nın geleceği konuşuluyordu.

Ancak bu ismin Ayhan Akman olması kesinleşti. Akman yeni sezonda Levent Şahin'le birlikte Fatih Terim'in yardımcısı olacak. Şu an Gaziantep FK'da sportif direktörlük yapan Fatih İbradı da Galatasaray'a dönmeye hazırlanıyor.

Son dakika haberleri | Galatasarayda Terimin yeni yardımcısı belli oldu: Ayhan Akman...

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