Son dakika haberleri | Galatasaray'da Terim'in yeni yardımcısı belli oldu: Ayhan Akman...

G.Saray'da Hasan Şaş'tan boşalan yardımcı antrenörlük görevine eski futbolculardan Riera'nın geleceği konuşuluyordu.

Ancak bu ismin Ayhan Akman olması kesinleşti. Akman yeni sezonda Levent Şahin'le birlikte Fatih Terim'in yardımcısı olacak. Şu an Gaziantep FK'da sportif direktörlük yapan Fatih İbradı da Galatasaray'a dönmeye hazırlanıyor.