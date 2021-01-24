Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBeşiktaş Haberleri Son dakika haberleri - Güven Yalçın için 3.5 milyon Euro’luk teklif
24.01.2021 - 11:53 | | Fanatik

Son dakika haberleri - Güven Yalçın için 3.5 milyon Euro’luk teklif

Beşiktaş'ta bu sezon fazla forma şansı bulamayan genç golcü Güven Yalçın için ilgi gün geçtikçe artıyor. 22 yaşındaki forvet için Beşiktaş’a son olarak bir Fransız ekibinden 3.5 milyon Euro’luk teklifin geldiği ortaya çıktı.

ABONE OL

Beşiktaş’ın genç yeteneği Güven Yalçın, bu sezon hücum hattında Vincent Aboubakar ve Cyle Larin’in yakaladığı uyum sonrasında geri planda kalmıştı. Süper Lig’de yoluna dolu dizgin devam eden takımda sadece 3’ü ilk 11’de olmak üzere toplamda 13 mücadelede süre alıp 1 gol kaydeden 22 yaşındaki futbolcu için kulübe teklif yağıyor. U21 Milli Takımımız’ın da formasını giyen Güven için son olarak bir Fransız kulübünün 3.5 milyon Euro teklif ettiği öğrenildi.

İlk etapta Güven’i kadrosunda tutmayı planlayan yönetim, teklifi yarın maçın ardından değerlendirecek. Öte yandan hem takımda forma şansı bulamaması hem de sezonluk 100 bin Euro kazanması sebebiyle Güven’in, ayrılığa sıcak bakabileceği konuşuluyor.

Son dakika haberleri - Güven Yalçın için 3.5 milyon Euro’luk teklif

 

 

 

Aksal Yavuz, Trabzonspor'u yorumladı | Abdullah Avcı, Ekuban, transfer...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Bakan Kasapoğlu'ndan seyircili maç açıklaması
    Bakan Kasapoğlu'ndan seyircili maç açıklaması
  2. Yeni Malatyaspor Galatasaray maçı ne zaman? Galatasaray'ın maçı saat kaçta, hangi kanalda?
    Yeni Malatyaspor Galatasaray maçı ne zaman? Galatasaray'ın maçı saat kaçta, hangi kanalda?
  3. Yerel basından Trabzonspor'a övgü
    Yerel basından Trabzonspor'a övgü
  4. Güven piyangosu! 3.5 milyon...
    Güven piyangosu! 3.5 milyon...
  5. Ceylan: Alacağımız her puan önemli
    Ceylan: Alacağımız her puan önemli



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Trabzonspor'dan Hakan Arslan bombası

Trabzonspor'dan Hakan Arslan bombası

MKE Ankaragücü, deplasmanda yarın Aytemiz Alanyaspor'la karşılaşacak

MKE Ankaragücü, deplasmanda yarın Aytemiz Alanyaspor'la karşılaşacak

Galatasaray maçı öncesi Yeni Malatyaspor'da sakatlık şoku

Galatasaray maçı öncesi Yeni Malatyaspor'da sakatlık şoku

Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet