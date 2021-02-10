10.02.2021 - 12:18 |
Son dakika haberleri - Islam Slimani'den Lyon'da şov: 1 gol, 2 asist
Ocak transfer döneminde Fransız ekibi Lyon'a transfer olan eski Fenerbahçeli Islam Slimani 1 gol, 2 asistlik performansıyla şov yaptı.
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Dün akşam oynanan Fransa Kupası mücadelesinde AC Ajaccio ile karşılaşan Lyon'da yeni transfer Slimani ilk 11'de başladı.
Cezayirli yıldız, Ocak transfer döneminde Olympic Lyon'a transfer olmuştu. Eski Fenerbahçeli dün de yeni takımıyla müthiş bir performans gösterdi.
Fenerbahçe'de gösterdiği kötü performansla beklentileri karşılayamayan Slimani Lyon'da dün 1 gol, 2 asist katkısı yaptı.
Performansıyla göz dolduran Slimani'nin lig maçlarında da ilk 11 başlaması bekleniyor.