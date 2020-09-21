Son dakika haberleri - İşte yeni Fenerbahçe! Hatayspor karşısında ilk 11...

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Süper Lig’de 2. haftanın kapanış maçında Hatayspor’u konuk edecek Fenerbahçe, ilk kez Kadıköy’e çıkıyor. Transferin hızlı takımı sarı-lacivertliler, yeni yüzleriyle evinde olacak.

Ligin yeni takımlarından Hatayspor’a karşı zor bir maça çıkacak Erol Bulut ve öğrencilerinde ilk 11’de farklı isimler bekleniyor.

Geçen hafta 2-1 kazanılan Çaykur Rizespor maçında yedek başlayan Enner Valencia ve Jose Sosa’nın ilk 11’de yer alması düşünülüyor. Hafta içinde takıma katılan Marcel Tisserand da hazır olması sayesinde stoperde görev alabilecek. Böylece Frey, Tolga ve Serdar Aziz’in yedek kulübesine geçmeleri öngörülüyor. Özellikle Çaykur Rizespor maçında Serdar’ın bazı hataları dikkat çekmişti.

Ayrıca 4 yıl sonra Fenerbahçe’ye geri dönen Caner Erkin ve Gökhan Gönül de yeniden bir lig maçında Kadıköy’e çıkacak. En son futbolcu olarak 1999 yılında Kadıköy’de maça çıkan Erol Bulut da bu kez teknik direktör göreviyle bir lig maçında Ülker Stadı çimlerine basacak. Ligi şampiyon Başakşehir’i 2-0 yenerek açan Hatayspor da tarihinde ilk kez Kadıköy’de bir maça çıkacak.

Mert Hakan ilk kez

Bu sezon Fenerbahçe’nin yeni transferlerinden olan Mert Hakan Yandaş’ın ilk kez kadroda olması bekleniyor. Sakatlığını atlatıp takımla çalışmalara başlayan Mert Hakan’ın yedek başlayarak ikinci yarıda oyuna girmesi düşünülüyor.

Ligde ilk kez kadroya girecek olan 26 yaşındaki orta saha, Fenerbahçe formasını ilk kez bir maçta giymenin heyecanını yaşayacak.