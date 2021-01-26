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HaberlerGalatasaray Haberleri Son dakika haberleri - Jesse Sekidika'ya Tuzlaspor talip oldu
26.01.2021 - 09:00 | | Fanatik

Son dakika haberleri - Jesse Sekidika'ya Tuzlaspor talip oldu

Galatasaray'da Henry Onyekuru'nun takıma katılmasının ardından Sekidika'ya Tuzlaspor yolu göründü.

Son dakika haberleri - Jesse Sekidika'ya Tuzlaspor talip oldu
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Fatih hocanın son maçlarda kurtarıcı olarak sahaya sürdüğü genç kanat oyuncusu Sekidika'ya, süper Lig ekibi Konya ile 1. Lig takımlarından Tuzlaspor talip oldu.

Sarı-Kırmızılılar'ın, Onyekuru transferi sonrasında Sekidika'yı kiralamaya sıcak baktığı öğrenildi. İki kulübün talip olduğu 24 yaşındaki Nijeryalı’nın daha fazla forma giyip tecrübe kazanması hedefleniyor. 

Son dakika haberleri - Jesse Sekidikaya Tuzlaspor talip oldu

 

 

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