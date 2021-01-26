26.01.2021 - 09:00 | | Fanatik
Son dakika haberleri - Jesse Sekidika'ya Tuzlaspor talip oldu
Galatasaray'da Henry Onyekuru'nun takıma katılmasının ardından Sekidika'ya Tuzlaspor yolu göründü.
Fatih hocanın son maçlarda kurtarıcı olarak sahaya sürdüğü genç kanat oyuncusu Sekidika'ya, süper Lig ekibi Konya ile 1. Lig takımlarından Tuzlaspor talip oldu.
Sarı-Kırmızılılar'ın, Onyekuru transferi sonrasında Sekidika'yı kiralamaya sıcak baktığı öğrenildi. İki kulübün talip olduğu 24 yaşındaki Nijeryalı’nın daha fazla forma giyip tecrübe kazanması hedefleniyor.