Son dakika haberleri - Jesse Sekidika'ya Tuzlaspor talip oldu

Fatih hocanın son maçlarda kurtarıcı olarak sahaya sürdüğü genç kanat oyuncusu Sekidika'ya, süper Lig ekibi Konya ile 1. Lig takımlarından Tuzlaspor talip oldu.

Sarı-Kırmızılılar'ın, Onyekuru transferi sonrasında Sekidika'yı kiralamaya sıcak baktığı öğrenildi. İki kulübün talip olduğu 24 yaşındaki Nijeryalı’nın daha fazla forma giyip tecrübe kazanması hedefleniyor.