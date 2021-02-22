22.02.2021 - 09:31 | | Ajansspor
Son dakika haberleri - Kadro dışı bırakılan Tarık Çamdal için yeni karar çıktı
TFF 1. Lig takımı Adana Demirspor'da geçen hafta kadro dışı bırakılan Tarık Çamdal affedildi.
TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da Altay maçı öncesinde kadro dışı bırakılan Tarık Çamdal, kulüp yönetimi tarafından affedildi. Detaylar haberde...
Tarık, mavi lacivetli takımın Ümraniyespor maç kadrosunda yer aldı.
15 maçta görev aldı
Adana ekibiyle sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki futbolcu bu sezon 15 karşılaşmada görev aldı.
2014 yılında Eskişehirspor'dan 4.5 milyon Euro karşılığında Galatasaray'a transfer olan Tarık Çamdal beklentilerin altında kalınca sürekli eleştirilerin odağındaki isim olmuştu.