Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGalatasaray Haberleri Son dakika haberleri - Mostafa Mohamed için bin pişman oldular! O kulüp... .
04.02.2021 - 11:58 | | Fotomaç

Son dakika haberleri - Mostafa Mohamed için bin pişman oldular! O kulüp... .

Galatasaray'ın ara transfer sezonunda Zamalek'ten kiralığı Mostafa Mohamed, sarı kırmızılı formayla çıktığı ilk maçta Başakşehir ağlarını sarsmıştı. Fransız kulübü St. Etienne'in de Mohamed'i istediği ve Galatasaray'ın, oyuncuyu yeşil beyazlı kulübün elinden aldığı bilinirken, Fransız basınında yer alan bilgilere göre kulüp, bu konuda büyük pişmanlık duyuyor. İşte detaylar....

Son dakika haberleri - Mostafa Mohamed için bin pişman oldular! O kulüp... .
ABONE OL

Galatasaray'ın ara transfer sezonunda Zamalek'ten kiraladığı Mostafa Mohamed, sarı kırmızılı forma ile çıktığı ilk maçta Başakşehir ağlarını sarsmıştı.

Konu ile ilgili bir haber kaleme alan Fransız basını, St. Etienne yetkililerinin Mohamed'i kaptırdığı için pişman olduğunu yazdı.

Mısırlı golcüyü Galatasaray'a kaptırmasının ardından Modeste'yi kadrosuna dahil eden St. Etienne, oyuncunun gelişinden memnun kalmadı.

İLK MAÇINDA GOL ATTI, FRANSA'DA DUYULDU
Mohamed, Başakşehir ağlarını sarsınca Etienne yetkilileri büyük bir yeteneği ellerinden kaçırdıklarının farkına vardı.

Son dakika haberleri - Mostafa Mohamed için bin pişman oldular O kulüp... .

Son dakika haberleri - Mostafa Mohamed için bin pişman oldular O kulüp... .

.

Real Madrid'in üç yıldızı geri dönmek için gün sayıyor
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Altay'dan gideni kaptılar
    Altay'dan gideni kaptılar
  2. Bektaş, yeniden A Milli Futbol Takımı'nda
    Bektaş, yeniden A Milli Futbol Takımı'nda
  3. Batuhan Kör'e önemli görev
    Batuhan Kör'e önemli görev
  4. Atletizmin yıldızları piste çıkıyor
    Atletizmin yıldızları piste çıkıyor
  5. Ayşe Begüm'ün rekor hedefi!
    Ayşe Begüm'ün rekor hedefi!
YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Gümüşhane'nin Aksaray Köyü'nde Yunus Mallı sevinci

Gümüşhane'nin Aksaray Köyü'nde Yunus Mallı sevinci

Son dakika haberleri - Mostafa Mohamed için bin pişman oldular! O kulüp... .

Son dakika haberleri - Mostafa Mohamed için bin pişman oldular! O kulüp... .

Enner Valencia menajeri açıkladı! Çin'den teklif...

Enner Valencia menajeri açıkladı! Çin'den teklif...

Beşiktaş, 2. yarıya kan kaybıyla başladı

Beşiktaş, 2. yarıya kan kaybıyla başladı

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet