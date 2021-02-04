04.02.2021 - 11:58 | | Fotomaç
Son dakika haberleri - Mostafa Mohamed için bin pişman oldular! O kulüp... .
Galatasaray'ın ara transfer sezonunda Zamalek'ten kiralığı Mostafa Mohamed, sarı kırmızılı formayla çıktığı ilk maçta Başakşehir ağlarını sarsmıştı. Fransız kulübü St. Etienne'in de Mohamed'i istediği ve Galatasaray'ın, oyuncuyu yeşil beyazlı kulübün elinden aldığı bilinirken, Fransız basınında yer alan bilgilere göre kulüp, bu konuda büyük pişmanlık duyuyor. İşte detaylar....
Galatasaray'ın ara transfer sezonunda Zamalek'ten kiraladığı Mostafa Mohamed, sarı kırmızılı forma ile çıktığı ilk maçta Başakşehir ağlarını sarsmıştı.
Konu ile ilgili bir haber kaleme alan Fransız basını, St. Etienne yetkililerinin Mohamed'i kaptırdığı için pişman olduğunu yazdı.
Mısırlı golcüyü Galatasaray'a kaptırmasının ardından Modeste'yi kadrosuna dahil eden St. Etienne, oyuncunun gelişinden memnun kalmadı.
İLK MAÇINDA GOL ATTI, FRANSA'DA DUYULDU
Mohamed, Başakşehir ağlarını sarsınca Etienne yetkilileri büyük bir yeteneği ellerinden kaçırdıklarının farkına vardı.
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