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23.02.2021 - 13:04 |

Son dakika haberleri - Papiss Cisse’den ‘Fenerbahçe’ çıkışı

Papiss Cisse “35 yaşında Fenerbahçe ile sözleşme imzaladım. Bu yaşta hangi Afrikalı futbolcu Fenerbahçe gibi bir kulüple sözleşme imzaladı, bana söyler misiniz? Fenerbahçe, Türkiye'nin Real Madrid'i” dedi.

Son dakika haberleri - Papiss Cisse’den ‘Fenerbahçe’ çıkışı
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Fenerbahçe’nin sezon başında kadrosuna kattığı Papiss Cisse açıklamalarda bulundu. Senegal basınındaki ifadelerinde Cisse, sarı-lacivertli ekibe geliş süreci ve yeni takımıyla ilgili düşüncelerinden söz etti.

‘Kendimle gurur duyuyorum, mutluyum’

Cisse “35 yaşında Fenerbahçe ile sözleşme imzaladım. Bu yaşta hangi Afrikalı futbolcu Fenerbahçe gibi bir kulüple sözleşme imzaladı, bana söyler misiniz? Fenerbahçe Türkiye’nin Real Madrid’i. 30 milyondan fazla taraftarımız var. Kendimle ilgili konuşunca kendimden gurur duyuyorum, mutluyum” dedi.

‘Yan gelip yatarak burada olmadım’

Fenerbahçe’ye transfer olmasını sağlayan süreci de anlatan oyuncu “Burada olmak için çok çalıştım. Yan gelip yatarak burada olmadım. Sabahları erken kalkıyorum. Takımla birlikte idman yapıyor eve gelince yine çalışıyordum. Evde fitness salonum var. Ben tembel birisi değilim. Haksız kazançtan hoşlanmayan birisiyim” diye konuştu.

‘Üzerine düşünülmez, bir zorunluluk’

Senegal Milli Takımı ile ilgili ilişkisini anlatan Papiss Cisse, milli hassasiyetlerinden de bahsetti. Milli takım teknik direktörü ile bir sorunu olmadığını söyleyen futbolcu “Aliou Cisse benim kardeşim. Eğer beni milli takıma çağırırsa buna cevap vermeliyim. Bu, üzerinde düşünülecek bir şey bile değil, bir zorunluluk. Çünkü ben Senegalliyim” şeklinde konuştu.

Son dakika haberleri - Papiss Cisse’den ‘Fenerbahçe’ çıkışı

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