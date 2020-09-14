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HaberlerGalatasaray Haberleri Son dakika haberleri - Pastore'nin menajerinden transferde Galatasaray açıklaması!
14.09.2020 - 15:19 | | Ajansspor

Son dakika haberleri - Pastore'nin menajerinden transferde Galatasaray açıklaması!

İtalya'da Roma forması giyen Javier Pastore'nin Galatasaray'a transfer olacağı gündemde. Pastore, Galatasaray ile görüştü mü? Futbolcunun menajerinden açıklama geldi.

Son dakika haberleri - Pastore'nin menajerinden transferde Galatasaray açıklaması!
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Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da orta saha pozisyonu için bir iddia gündeme geldi.

Galatasaray, Okay Yokuşlu'dan sonuç alamadı
Galatasaray, orta saha pozisyonuna transfer etmek istediği Okay Yokuşlu transferinden sonuç alamadı. Hatta Fatih Terim, Gaziantep FK maçı sonrasında "Okay da bizi istedi. Kulübü transfere sıcak bakmadı" diye konuşmuştu. Galatasaray, diğer alternatiflere gözünü çevirdi.

Javier Pastore, Galatasaray ile anıldı
İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Galatasaray'da transfer listesinde yer alan isimlerden biri olan Javier Pastore, sarı-kırmızılılara transfer olmaya sıcak bakıyor.

Pastore'nin menajerinden Galatasaray açıklaması
Futbolcunun menajeri ise bu iddiaya yanıt verdi. Marcelo Simonian, "Kesinlikle böyle bir durum yok. Galatasaray'dan teklif almadık. ABD ve Katar iddiaları da gerçek değil" şeklinde konuştu.

Pastore geçen sezon kaç maçta oynadı?
Kalça ameliyatı olan Javier Pastore, geçen sezon Roma'da 15 maçta çıktı ve 1 asist üretti. Futbolcu, 2018 yılında PSG'den 25 milyon Euro karşılığında transfer edilmişti. Oyuncu, yıllık 4.5 milyon Euro kazanıyor.

Son dakika haberleri - Pastorenin menajerinden transferde Galatasaray açıklaması

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