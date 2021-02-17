Son dakika haberleri - TFF Başkanı Nihat Özdemir'den flaş açıklamalar

Nihat Özdemir'in açıklamaları şöyle;

-Kararlar nedeniyle rahatsız olan camialar, taraftarlar var. Sosyal medya üzerinden huzursuzluk çıkarmaya çalışıyorlar. Biz sosyal medyaya bakmıyoruz. Baksak pandemi şartlarına rağmen buralara gelemezdik.

-Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş 51 puanla 25 haftayı tamamladılar. En son 28 yıl önce görülmüş. Ama şunu bunu şikayet ediyorlar. Hedefimiz, kalan haftaları tamamlayarak 16 Mayıs'ta tüm ligleri bitirmek.

-Olimpiyat, futbol oynamaya çok elverişli bir saha. Şampiyonlar Ligi finali önemli bir maç. 29 Mayıs'taki finali seyircili oynamak istiyoruz. Türkiye'nin turizm açısından tanıtılması için, Türkiye'nin tekrar turizm cenneti olduğunu göstermek istiyoruz.

-Hollanda eleme maçımızı Galatasaray stadında oynamak istedik. Maalesef, son maçta gördüğümüz gibi bu sahanın drenajı iyi değil. Çim iyiydi. Drenaj iyi olsaydı bu saha bu hale gelmezdi. Oynayalım mı, oynamayalım mı diye Şenol Güneş düşünüyor.

- TFF olarak şu sahayı şöyle böyle yap deme sorumluluğumuz yok. Bizden yardım isterlerse elimizden geleni yaparız. TFF olarak görevimiz; teknik arkadaşlar inceler, o sahanın futbol oynayıp oynamaya elverişli olup olmadığına karar verirler.

-Son yaptığımız toplantıda şu sonuca vardık, 1 Nisan'a kadar seyircili oynatma şansımız yok. 1 Nisan'da değerlendireceğiz ve Sağlık Bakanlığı ile birlikte karar vereceğiz.

- Yeni bir Kulüpler Birliği yönetimi seçildi. 2021-22 sezonunun sonunda 5 yıllık bir ihale yapacağız. TFF ve Kulüpler Birliği'nin ortak oluşturduğu bir ihale komisyonu kuracağız. Kulüpler Birliği ile görüşmelerimiz devam ediyor.

-Gerçekten çok büyük yaramdır kaçak yayın. Türkiye'de illegal yayını engelleyebilirsek beIN Sports çok para kazanabilir. Devletimiz, çok büyük vergi alır. Kulüplerimiz de daha çok imkan elde edecek.

-Avrupa'daki en iyi VAR sistemi bizde.

-Biz hataları tespit ediyoruz. MHK Başkanı Serdar Tatlı VAR konuşmalarını dinliyor, ceza verilecekse de veriyoruz. Bir başkanımız bizi arıyor diyor ki "Karar verilmiş bizi düşürecekler." Böyle bir şey olabilir mi?