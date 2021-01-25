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25.01.2021 - 09:19 |

Son dakika haberleri - TFF Süper Kupa maçının hakemi Yaşar Kemal Uğurlu

Medipol Başakşehir ile Trabzonspor'un karşılaşacağı TFF Süper Kupa maçını Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Son dakika haberleri - TFF Süper Kupa maçının hakemi Yaşar Kemal Uğurlu
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2019-2020 Sezonu Süper Lig şampiyonu Medipol Başakşehir ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Trabzonspor takımları arasında 27 Ocak Çarşamba günü oynanacak TFF Süper Kupa maçını Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak müsabakada Uğurlu'nun yardımcılıklarını Erdinç Sezertam ve Serkan Çimen yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Tugay Kaan Numanoğlu olacak.

Son dakika haberleri - TFF Süper Kupa maçının hakemi Yaşar Kemal Uğurlu

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