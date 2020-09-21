Son dakika haberleri - Yunus Akgün Adana Demirspor'a kiralandı

Galatasaray'ın genç yıldız adayı Yunus Akgün TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor'a kiralandı. Fatih Terim oyuncunun transferi için onay verdi.

19 yaşındaki Yunus Akgün'ü Süper Lig'den isteyen kulüpler de olmasına rağmen Sarı-Kırmızılı takım forma şansı bulması için Adana ekibini tercih etti.

Yunus Akgün kısa süre içinde Adana Demirspor ile 1 yıllık sözleşme imzalayacak.