Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGalatasaray Haberleri Son dakika haberleri - Yunus Akgün Adana Demirspor'a kiralandı
21.09.2020 - 00:52 | | Fanatik

Son dakika haberleri - Yunus Akgün Adana Demirspor'a kiralandı

Galatasaray genç oyuncusu Yunus Akgün'ü 1 yıllığına Adana Demirspor'a kiraladı.

Son dakika haberleri - Yunus Akgün Adana Demirspor'a kiralandı
ABONE OL

Galatasaray'ın genç yıldız adayı Yunus Akgün TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor'a kiralandı. Fatih Terim oyuncunun transferi için onay verdi.

19 yaşındaki Yunus Akgün'ü Süper Lig'den isteyen kulüpler de olmasına rağmen Sarı-Kırmızılı takım forma şansı bulması için Adana ekibini tercih etti.

Yunus Akgün kısa süre içinde Adana Demirspor ile 1 yıllık sözleşme imzalayacak.

Son dakika haberleri - Yunus Akgün Adana Demirspora kiralandı

    Atılay Canel: "Futbolcularımız iyi bir mücadele örneği gösterdi"
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Son dakika haberleri - Yunus Akgün Adana Demirspor'a kiralandı
      Son dakika haberleri - Yunus Akgün Adana Demirspor'a kiralandı
    2. İspanya'da son şampiyon Real Madrid, sezona beraberlikle başladı
      İspanya'da son şampiyon Real Madrid, sezona beraberlikle başladı
    3. Serie A'da son şampiyon Juventus yeni sezonu galibiyetle açtı
      Serie A'da son şampiyon Juventus yeni sezonu galibiyetle açtı
    4. Leicester City, Premier Lig'in zirvesine yerleşti
      Leicester City, Premier Lig'in zirvesine yerleşti
    5. Türkiye Rallisi’ne Yağız Avcı damgası
      Türkiye Rallisi’ne Yağız Avcı damgası



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Misli.com 3. Lig'de ilk hafta sonuçları

    Misli.com 3. Lig'de ilk hafta sonuçları
    Misli.com 2. Ligde ilk hafta tamamlandı

    Misli.com 2. Ligde ilk hafta tamamlandı

    Galatasaray 2'de 2 yaptı

    Galatasaray 2'de 2 yaptı

    Şampiyon Medipol Başakşehir, sezona kötü başladı

    Şampiyon Medipol Başakşehir, sezona kötü başladı

    Sıradaki Haber