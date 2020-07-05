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HaberlerBeşiktaş Haberleri Son dakika... Hakem Zorbay Küçük sakatlandı! 6 ay sahalardan uzak kalacak...
05.07.2020 - 18:25 | | İHA

Son dakika... Hakem Zorbay Küçük sakatlandı! 6 ay sahalardan uzak kalacak...

Beşiktaş - Konyaspor maçında geçirdiği sakatlıktan dolayı Hakem Zorbay Küçük, 6 ay maç yönetemeyecek.

Son dakika... Hakem Zorbay Küçük sakatlandı! 6 ay sahalardan uzak kalacak...
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Türkiye'nin genç hakemlerinden Zorbay Küçük, talihsiz bir sakatlık geçirdi. Geçtiğimiz hafta Beşiktaş - Konyaspor karşılaşmasında düdük çalan Küçük, bu mücadelede sakatlık geçirdi. Zorbay Küçük'ün sakatlığının ciddi olduğu ve bu sakatlıktan dolayı da 6 ay maç yönetemeyeceği belirtildi.
27 yaşındaki hakem, bu sezon Süper Lig'de 15, Türkiye Kupası'nda 2 ve TFF 2. Lig'de de 1 olmak üzere 18 müsabakada görev aldı.

Son dakika... Hakem Zorbay Küçük sakatlandı 6 ay sahalardan uzak kalacak...

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