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HaberlerFenerbahçe Haberleri Son dakika | Hasan Ali Kaldırım, Başakşehir ile prensipte anlaştı!
25.06.2020 - 20:47 |

Son dakika | Hasan Ali Kaldırım, Başakşehir ile prensipte anlaştı!

Fenerbahçe ile sözleşmesinin sonuna gelen Hasan Ali Kaldırım, Başakşehir ile prensip anlaşmasına vardı.

Son dakika | Hasan Ali Kaldırım, Başakşehir ile prensipte anlaştı!
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Hasan Ali Kaldırım'ın 8 yıllık Fenerbahçe serüveni sona eriyor.

Ntv Spor'u haberine göre; Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek milli futbolcu, Medipol Başakşehir ile anlaşma sağladı.

2012'de Fenerbahçe'ye transfer olan 30 yaşındaki sol bek, sarı-lacivertli formayla 240 maça çıkarken 8 gol, 28 asistlik katkı sağladı.

Son dakika | Hasan Ali Kaldırım, Başakşehir ile prensipte anlaştı

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