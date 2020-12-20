Son dakika | Hasan Hüseyin Acar: Galatasaray'da seve seve oynarım

Hasan Hüseyin Acar'dan Galatasaray'a transferi hakkında açıklama geldi. Kayserispor ile sözleşmesini karşılıklı anlaşarak fesheden Hasan Hüseyin Acar, Kayseri'den ayrılık süreci, Galatasaray'a transferi hakkında konuştu.

Kayserispor'dan neden ayrıldı?

Radyospor'da Salim Manav'ın canlı yayın konuğu olan Hasan Hüseyin Acar, "Kayserispor'dan ayrılışım basında yanlış anlatıldı. Kayserispor'dayken kimseyle tartışmam olmadı, özellikle sosyal medyada yazılıp çizildiği gibi değil olay. Ben kendi istediğimle Kayserispor'dan ayrıldım. Ben, Samet Hoca'nın yanına gittim ve ayrılmak istediğimi söyledim. Kimse bana 'Seni göndermek istiyoruz, kovuyoruz' demedi.

Kayserispor'dan kendim ayrılmak istedim. Takım kaptanlığını da ben kendi isteğimle bıraktım. Samet Hoca göreve başladıktan sonra yanına gittim ve 'Hocam, takım kaptanlığını benden alın, Sapunaru'ya verin' dedim. İtiraf etmeliyim. Takım kaptanlığı üzerimde baskı yaratıyordu." dedi.