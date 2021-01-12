Son dakika: Hasan Kartal'dan Oğulcan Çağlayan açıklaması

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Oğulcan Çağlayan hakkında açıklamalarda bulundu.

Hasan Kartal'ın A Spor'a yaptığı açıklamalar şu şekilde;

"Oğulcan Çağlayan, Rizespor zor durumdayken takımdan gitmiştir. Oğulcan’ın bu konuda kesinlikle tasarrufu olduğuna inanmıyorum. Elimizde bir sözleşme var. Sözleşme gereği, bir yıl daha uzatmayı federasyona sunduk, onlar da kabul etti. Daha sonra kimler onu doldurduysa, oyuncu sözleşmeyi feshetti. Umarım kimsenin hakkı yenmez. Etik olmayan şeylerin yapılmasına gerek yok. Bazı kulüpler etik olmayan hareketlerde bulunuyor ve zeytinyağı gibi üste çıkıyor."