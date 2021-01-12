Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerRizespor Haberleri Son dakika: Hasan Kartal'dan Oğulcan Çağlayan açıklaması
12.01.2021 - 14:32 |

Son dakika: Hasan Kartal'dan Oğulcan Çağlayan açıklaması

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Oğulcan Çağlayan hakkında açıklamalarda bulundu.

Son dakika: Hasan Kartal'dan Oğulcan Çağlayan açıklaması
ABONE OL

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Oğulcan Çağlayan hakkında açıklamalarda bulundu.

Hasan Kartal'ın A Spor'a yaptığı açıklamalar şu şekilde;

"Oğulcan Çağlayan, Rizespor zor durumdayken takımdan gitmiştir. Oğulcan’ın bu konuda kesinlikle tasarrufu olduğuna inanmıyorum. Elimizde bir sözleşme var. Sözleşme gereği, bir yıl daha uzatmayı federasyona sunduk, onlar da kabul etti. Daha sonra kimler onu doldurduysa, oyuncu sözleşmeyi feshetti. Umarım kimsenin hakkı yenmez. Etik olmayan şeylerin yapılmasına gerek yok. Bazı kulüpler etik olmayan hareketlerde bulunuyor ve zeytinyağı gibi üste çıkıyor."

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Beşiktaş'tan ters köşe! Mandzukic derken yeni golcü resmen...
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Chelsea ve Arsenal, Türk yıldızın peşinde! Mesut Özil, Fenerbahçe'ye transfer olur olmaz...

Son dakika: Hasan Kartaldan Oğulcan Çağlayan açıklaması

Mauro Icardi'nin Brest'e attığı gol
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. G.Saray ayrılığı resmen açıkladı
    G.Saray ayrılığı resmen açıkladı
  2. Hasan Kartal açıkladı! Oğulcan...
    Hasan Kartal açıkladı! Oğulcan...
  3. İşte Beşiktaş'ın Rize kadrosu
    İşte Beşiktaş'ın Rize kadrosu
  4. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu konuşuyor
    Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu konuşuyor
  5. Şok gerçek ortaya çıktı! Oğulcan Çağlayan...
    Şok gerçek ortaya çıktı! Oğulcan Çağlayan...



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Trabzonspor'da Antalyaspor hazırlıkları

Trabzonspor'da Antalyaspor hazırlıkları

Son dakika | Yeni Malatyaspor'da sakatlık şoku! Tetteh...

Son dakika | Yeni Malatyaspor'da sakatlık şoku! Tetteh...

Dagba'nın Kovid-19 testi pozitif çıktı

Dagba'nın Kovid-19 testi pozitif çıktı

Hidayet Türkoğlu: Görevimi gururla sürdürmeye devam ediyorum

Hidayet Türkoğlu: Görevimi gururla sürdürmeye devam ediyorum

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet